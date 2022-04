Abdoulaye MBENGUE

Diplômé de SupdeCo Dakar, promotion 2001-2006, d'abord stagiaire à la SNHLM par la suite à la BHS, puis Ingénieur commercial à Next Global Solution, en suivant Conseiller commercial à PCCI pour les campagnes de Orange france, Club Internet, neuf télécom, procter,... Directeur Commercial de la FINASEN SA société aménageur lotisseur de 2005 à 2011 et continuellement en suivi parallèle, fondateur et Gérant de AL BAMBA Constructions SARL structure BTP, Gestion Immobilière et consultance.



A supdeco, j'ai suivi une formation générale en gestion d'entreprise: Economie, Finance, Comptabilité, Marketing, ressources humaines, pour les trois premières années et deux années de spécialisation en Marketing Commerce International.



Bac S1 à l'institut Notre Dame.



Mes compétences :

Management

Gestion

Administration

Construction

bâtiment

sécurité

immobilier

Ingénieur commercial

investissement