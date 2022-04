Souleymane SOW

MISSION :

Négocier les meilleures conditions de transport avec le client en fonction des spécificités des lignes.

RESPONSABILITES :

Répondre aux demandes de cotations.

S’assurer de la concrétisation des cotations et relancer les clients si nécessaire.

Conseiller la clientèle pour tous les services maritimes (équipements et transports).

Gérer les incidents opérationnels en vue d’apporter des réponses commerciales.

Adresser à la ligne les cotations finalisées pour enregistrement et diffusion.

Veiller à tenir informés les commerciaux, les lignes sur l’évolution du marché, notamment dans le cadre des relances.

Assurer la coordination des actions (relances) lors de campagnes « spéciales » demandées par les Lignes.



vous pouvez me contacter directement sur ce mail :



juliosow2003@hotmail.com



je suis une personne trés ouverte à toutes les cultures , et technique,j adore tout ce qui touche au renouveau et à la créativité (en passant par le hight tech et les voitures.)



merci



Mes compétences :

Automobile

BtoB

Kung Fu

Logistique

Marketing

Marketing BtoB

Transport

Reefer

Communication

Marketing B2B