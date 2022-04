Abdoulaye N'DIAYE

Riche de 7 années d'expérience dans la distribution spécialisée (jouets, décoration et informatique ), mes compétences se déclinent autour de 4 pôles :



ANIMATION COMMERCIALE :

- Organiser l'accueil de la clientèle .

- S'assurer de la bonne tenue du magasin.

- Mise en oeuvre de la politique commerciale.

- Organiser la mise en place des livraisons.

- Développer et pérenniser une relation client



GESTION ET EXPLOITATION COURANTE :

- Réaliser les ouvertures et fermetures du point de vente.

- Veiller à la maintenance générale du point de vente, à son entretien et au respect des consignes de sécurité.

- Organiser et préparer les inventaires, contrôler le niveau des stocks.



MANAGEMENT ET ENCADREMENT DES EQUIPES :

- Définir les besoins en ressources humaines

-Recruter et intégrer

- Encadrer, former et animer une équipe

-Réunions et coaching



GESTION ADMINISTRATIVE ET REPORTING :

- Effectuer la gestion administrative du magasin (réception, rapprochement des factures).

- Organiser la répartition des taches en fonction des fluctuations journalières et saisonnières de l'activité.

- Effectuer le contrôle des mouvements de caisse et les remises de recettes en banque.

- Suivre et analyser les résultats et les indicateurs commerciaux (nombre de visites clients, panier moyen, progression du chiffre d'affaires, etc.) et assurer le reporting auprès de sa hiérarchie.



La performance et la valorisation de l'humain sont pour moi des valeurs clefs. Il n'y a pas de bons résultats sans effort, sans contribution, sans participation, et surtout sans plaisir.



" Les gagnants trouvent des moyens , les perdants des excuses " F.D.ROOSEVELT





Disponible immédiatement, n'hésitez pas à me contacter afin d'échanger sur nos attentes respectives.



Mes compétences :

Reporting

Animation commerciale

Encadrement

Gestion financière

Management

Gestion de la relation client

Merchandising

Vente

Formation

gestion point de vente