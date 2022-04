Abdoulaye Nassirou BAH

BAH Abdoulaye Nassirou

Messieurs,

J’ai un diplôme de maîtrise en Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises au Centre Universitaire de LABE, je possède une expérience de plusieurs années dans le domaine de la vente, de la réalisation de marchés, du suivi clientèle, ainsi que du marketing et de la communication.



Mes précédentes expériences professionnelles m'ont appris à travailler de manière autonome, à structurer et organiser mes actions pour répondre au mieux aux besoins de mes clients que j'ai su fidéliser, que ce soit dans le cadre d'un grand groupe international comme chez Horizon Voyage où j'avais la charge de manager une équipe d'une dizaine de commerciaux ou bien dans une plus petite structure chez Espace Voyage, poste que j'occupe actuellement.



Familiarisé à l'outil informatique, ainsi qu'aux dernières techniques de communication, rigoureux et dynamique, je suis en mesure de m'investir rapidement dans une nouvelle mission et d'assumer de plus amples responsabilités en m'intégrant à une équipe dynamique.



Je serais heureux de vous rencontrer à fin de vous entretenir plus précisément de l'opportunité de ma candidature.



Dans l'attente, je vous prie, Messieurs, d'agréer l'expression de mes salutations distinguées.





Vous verrez les détails complémentaires dans mon CV.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Sage Accounting Software

SAP HR travel expenses

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 2003 Server

Linux

Ciel Compta

Vente

Développement commercial

Business development

Négociation

Aéronautique