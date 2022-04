Passionné par les NTIC, pragmatique, organisé, autonome et aimant le travail en équipe. Détiens un diplôme de gestion de projet en développement logiciel. J'ai eu à travailler dans différents secteurs d'activités :

- Service publique (Mairie de Paris, Ministère de l'éducation nationale)

- Transport (SNCF, eurostar)

- E-commerce (SNCF, eurostar)

- Mutuelle et assurance (Macif, CNP Assurances)

- Télécommunication (SFR)

- Inspection et certification (Bureau veritas)

- Distribution (Lariviere - SIG plc)





Domaines de compétence :

- Technique : nouvelles technologies Java EE, web, ETL

- Gestion de projet : méthodes agiles



CV Doyoubuzz : http://www.doyoubuzz.com/abdoulaye-nawa-keita



Mes compétences :

JavaScript

Architecture informatique

SQL

Java EE

JQuery

RichFaces

Git

JavaServer Framework

Spring

HTML

JSP

XML

Talend

Jpa

Eclipse

XSL

JSTL

Hibernate

UML

Maven

Hudson Jenkins

Nexus

Struts

GWT

CXF

Spring Framework

SpagoBI QBE