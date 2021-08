Alain RANNOU

Mon parcours dans la production informatique m'a offert l'opportunité d'occuper un certain nombre de postes, de l exploitation aux postes de responsable de production en passant par le support et la relation client en tant que Responsable Technique de compte. Une expérience qui aujourd hui me permet d'avoir une vision globale et objective de la production basée sur des valeurs telles que la disponibilité, la qualité du service, la fiabilité, la sécurité, ...

Mes nombreuses missions m'ont permis également d'acquérir une expertise sur l'intégration des applications en production autour d'outils comme OPCON, VTOM, ...



Mes compétences :

Management d'équipes multi compétences

Relation clients

Reporting et suivi

Haute disponibilité

Gestion de crise

production informatique