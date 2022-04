Gestion autonome de centre de profit

Etude et veille concurentielle

Gestion des equipes

Ouverture de magasin (hypermarche)

Sourcing et Achats

Gestion des commandes et de la logistique

Gestion de la Qualite (audit qualite, hygiene)



Mes compétences :

Logistique

Grande distribution

Management

Vente

Développement commercial

Distribution