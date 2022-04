Georges DIATTA

Après une formation en agronomie, j’ai décidé de me spécialiser davantage dans l’industrie post récolte. C’est dans ce cadre que j’ai entrepris des études en agroalimentaire en France.

Ingénieur agroalimentaire, j’ai eu l’occasion, durant mon stage de fin d’étude de conduire, pour le compte de l’Européenne d’Embouteillage, un projet d’amélioration continue qui a permis une augmentation de la productivité des lignes d’embouteillages.



Pour mener à bien ce travail, j’ai fait preuve d’une grande capacité d’analyse, d’écoute, et d’organisation. La facilité avec laquelle, j’ai instauré des rapports francs et chaleureux m’ont permis de mieux faire accepter les changements à apporter sur les lignes d’embouteillages.

Aujourd’hui, avec mon boulot d’ingénieur de fabrication, j’ai appris sur le terrain, à gérer un service et à coordonner les différentes séquences de la production en me conformant aux impératifs de délais (respect du planning), de coûts (fixer les moyens matériels nécessaires) et de qualité (normes de l’entreprise et exigences des clients).



Grâce à une formation complémentaire en gestion des entreprises, j’ai développé des compétences en analyse économique et financière que j’aimerais mettre un jour au service d’un projet de développement.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Production

Qualité

Gestion de projet

Gestion de la production

Amélioration continue

Management