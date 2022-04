Abdoulaye OUEDRAOGO

Je dirige la maison savane afrique, dont je suis le fondateur;elle se présente tout comme une galerie d'art et aussi une agence de voyage touristique .parlant de galerie d'art, nous exposons et vendons des objets d'art africains de grandes valeurs ;des reliquaires anciennes des plus recules, que nous trouvons dans les forets africaines auprès des sculpteurs dépositaires de ce art ancien. nous disposons de presques toutes les pièces de la collection de l'art antique africain dans toutes ces diversités: bois ,bronze ;terre cuite ,cuir etc...aussi notre atelier de création regorge d'objets de décoration que nous creéons.nous organisons des randonnes en plaine savane ou les admirateurs de masques africains et autres pensionnaires voient réellements ces masques s'exhiber aux cours de cérémonies rituelles visite au burkina faso des parcs animaliers de po;des cascades de banfora le lac aux caimans sacres de sabou.nous sommes bases a abidjan et le plus au burkina faso.club de brousse, safari,escapade méhariste dans le désert du sahara.prises de photos et réalisation de documentaires.



Mes compétences :

Art

COMMERCE

Communication

Culture

Décoration

Documentaire

Tourisme

Vente

Voyage