Suis Conseiller des Affaires Économiques en activité depuis 2009 au Ministère de l’Économie et des Finances.

Titulaire d'une Maitrise en Macroéconomie et Gestion du Développement depuis 2006.

Pour vous proposer mon expertise



Mes compétences :

Gestion de projets

Évaluation de projets communautaires

Montage de projets

Conseils en montage et management de projets

Consultant

Elaboration et evaluation des politiques publiques