Abdoulaye Palla SYLLA

Je suis titulaire d'un Baccalauréat en série G techniques quantitatives de gestion économie, d'un DEUG (Diplôme universitaire de gestion), d'un DETS (Diplôme d'études supérieur de gestion ), d'un BTS ( brevet de technicien supérieur ) en Comptabilité et gestion,suivi d'un certificat de formation en Microfinance sur la gestion d'une MEC (Mutuel d'épargne et de Crédit ). J'ai acquiert des connaissances dans la pratique du métier avec comme expériences au CMS en stage au service contrôle de gestion le coeur de l'institution, dans un Cabinet d'expertise Comptable et fiscale du nom de Cabinet Gaye et groupe associés SARL sise l'immeuble Pyramide N•7 VDN en stage au département Comptabilité mais aussi dans le domaine industriel et agro-alimentaire à la SUNEOR une société spécialisée dans la production d'huile raffinée et d'autres produits dérivés alimentaires en poste de contrôleur de gestion,puis à SAHEL GAZ (compagnie africaine de gaz industriel au Sénégal ) leader dans son domaine en stage au département administratif et financier, et surtout au centre hospitalier HENRICH LUBKE en stage au service de la Comptabilité des matières. Ces expériences que j'aie pu capitalisé mon permis d'être capable de m'adapter et de répondre à n'importe qu'elle problématique liée à la gestion d'une structure quelconque. En Outre de solides connaissances en organisation administrative, comptable et financière et de la structure me sont offertes dans mon parcours professionnel. Esprit d'équipe, Dynamique, Bonne faculté d'apprentissage, Forte capacité d'adaptation.



Mes compétences :

SIBANQUE2

CIEL CPT (Chaîne Com)

Passassion des marchés

Droit fiscal,Droit des affaires

Contrôle de gestion

Organisation comptable, administrative et financie

SARI, SAGE

Gestion Commerciale,facturation,relation avec clie

Excel

Technique bancaire

Delta Bank (SBA)