Abdoulaye SANGARE

Je suis un passionne de l'informatique et qui pour objectif de mettre cette passion au service d'une entrprise en lui apportant toute ma devotion a la reussite de cette tache au travers de mon domaine de competences. Aussi comme objetif toujours:

-Acquérir et développer de nouvelles connaissances en termes de techniques informatiques et commerciales ;

-Proposer et adopter des solutions informatiques afin de relever les défis du marché ;

-Travailler au sein d’une équipe dévouée et dynamique ;

Comprendre le fonctionnement des entreprises et leurs stratégies de comptabilité, informatique, marketing et gestion de production…

-Acquérir de nouvelles expériences dans des projets novateurs.

Mes forces et atouts sont: Rigueur, Discretion, Honnêteté, Dynamisme,Sens Relationnel,Travail sous pression…

J'ai pour interets et loisirs: Internet, Informatique,Entrepreneuriat, Sport, Musique, Actualités,Culture, Lecture, Recherche…



Mes compétences :

Ingénieur informatique réseaux télécommunicat

Génie logiciel