Abdoulaye Yasin KONE

Gros timide, je décide de faire des études en Communication pour m'exprimer à souhait et découvrir mes capacités et talents latents.

Après un BAC littéraire, je fais un BTS en Communication d'Entreprise option GRH. 2 ans plus tard la possibilité de faire un cycle ingénieur m'est donné. C'est l'ISTC qui m'accueille pour un DESCOM en Journalisme et Production Audiovisuelle.



Personnage d'une grande sympathie, je pense que la vie est un tronc d'arbre où chaque individu choisit sa voie. Lesquelles voies constituent les branches et les ramifications de cet arbre que représente la vie.



Mes compétences :

Professionnalisme

Rigueur