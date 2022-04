Abdoulaziz ALHASSANE

The quality of training in prestigious schools such as ENSEA Abidjan and ENSAE in Dakar, testifies to the competence that the individual may have. Throughout my career, I can demonstrate my skills in areas such as: portfolio management, market research and opinion polls, software training and training seminars on applied statistical techniques. Also, I am experienced in statistical training, probabilities, linear models and multidimensional analyzes through local schools and NGOs and Ministries.



La qualité de la formation dans des prestigieuses écoles comme ENSEA Abidjan et ENSAE de Dakar, témoigne de la compétence que pourrait avoir l'individu. A travers mon parcours, je peux témoigner de mes compétences sur les domaines que sont: La gestion d'un portefeuille, les études de marché et les sondages d'opinion, les formations en logiciels et les séminaires de formation sur les techniques statistiques appliquées. Aussi, je suis expérimenté dans les formations en statistique, les probabilités, les modèles linéaires et les analyses multidimensionnelles à travers des écoles de la place et des ONGs et Ministères.



Mes compétences :

Sondages

ATELIER, SEMINAIRE DE FORMATION SUR LES TECHNIQUES

LES ETUDES DE MARCHE, SONDAGE D'OPINION ET ENQUETE

ANALYSE DES DONNEES STATISTIQUES

Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint et Acces

Les logiciels statistiques: SAS, STATA, Sphinx, SP