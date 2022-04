Abdourahim IBRAHIM

Parce que les Télécoms, avant d'être une incroyable avancée technologique, sont avant tout une grande aventure humaine, mes premières qualités sont Intégrité, dynamisme et une passion pour les nouvelles technologies.

Issu d'une formation d'ingénieur classique [Classes préparatoires aux Grandes Écoles et Ecole d'ingénieur ESIGETEL.] et fort d'une double compétence technique - Administration Utrans NOKIA + Core Fixe&Moble ALU/Ericsson/Nokia + Réseaux Intelligents - consolidées par des certifications Technique (CISCO CCNA 2010, CCNP en cours ) je peux envisager un large panel de métiers dans l'industrie de télécommunications.



