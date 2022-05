PHILIPPE DEHNI, DUT TELECOMS avec 16 ans d’expérience dans les réseaux Télécoms.

Actuellement Manger ( Chef de Groupe ) chez TIBCO TELECOMS ayant la responsabilité de la Maintenance de l'environnement Technique des sites Mobiles ORANGE sur 4 Régions - Nord / Pas de Calais / Champagne Ardenne / Aisne ( Totalité de 4500 sites ).

Ayant l'esprit de Gestion des Ressources et Actions de Production.

Pilotage et Support NIV 2 des opérations de Maintenance Corrective et adaptative

Auditeur / Préventeur de Sites Mobiles et Fixes ( Radio + INFRA + Déploiement )

Responsable Travaux LTE dans le projet NSN 4G dans le groupe de VINCI.

Ancien Technicien en corrective chez TDF

Coordinateur d'Opérations Terrain

Auditeur Sites RADIO SFR



Mes compétences :

Technicien SAV

VSAT (Very Small Aperture Terminal)

UMTS

Siemens Hardware

Nokia

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

GSM

DSLAM

Base Station Controller

Audit

Alcatel

4G Networks