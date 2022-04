Abdourahman HASSAN OMAR

Consultant Oracle de près de 20 années d’expérience, j'ai travaillé sur toutes les versions depuis la 7.4.

Cela aussi bien en design/architecture, déploiement, migration, support et administration que performance et sécurité.



Spécialiste de la haute disponibilité et de la réplication, je dispose d'une expertise très avancée sur les produits Oracle RAC, DataGuard, Goldengate, AWR, RMAN.



Du support de production et de développement, à la conception d’architectures complexes en passant par l’implémentation, les migrations et rationalisations de datacentres, mes expériences m’ont apporté également une vision large et des compétences transverses me permettant de collaborer aisément avec les différents acteurs et métiers des systèmes d'information.



Mes compétences :

ASM

Dataguard

Netbackup

Oracle

Oracle RMAN

RAC

RMAN

UNIX AIX

Administration de bases de données

Migration de S.I

Linux Redhat

OEM

SQL

Clustering