Abdourahman HOUMED-GABA

Solide formation en Géologie au Licence 3 et master 1 science de la Terre et de l'Univers.

Spécialisation en Environnement et Changement climatique Master 2

Spécialisation en Hydrogéologie Exploration et Gestion des Ressources en Eau. Master 2 + Doctorat.



J’ai travaillé au CERD, Centre d’Etude et de Recherche de Djibouti, dans le département d’Hydrogéologie&Hydrologie que j'ai dirigé.

Mon travail a consisté à

- étudier les réservoirs d’eau souterraine, dans l’objectif d’évaluer la ressource disponible, de poser un diagnostic qualitatif et d’élaborer un plan de gestion optimal.

- Gestion patrimoniale et fonctionnelle des réseaux de suivi de nappe souterraine et d'oued pour la surveillance des sécheresses et des inondations.

- participer en tant qu’expert à des projets d’exploitation de la ressource en eau notamment pour l’alimentation en eau potable, les besoins industriels ou agricoles, le développement géothermique et les barrages.

- mener des consultations et des prestations sur l'eau, l'environnement, la géothermie, les changements climatiques et la gestion des risques d'inondation.

- travailler avec les organisations nationales et internationales, les Agences des Nations unies, les agences de coopération bilatérales, les universités, les ONG, le secteur privé et le gouvernement.





Je bénéficie de bonnes capacités relationnelles et dispose d’expérience dans la direction d’équipe, et la gestion de projet.



Mes compétences :

Cartographie

Cartographie SIG

Environnement

SIG

Hydrogéologie

Eau

Alimentation en eau potable

Gestion de projet