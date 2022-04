Abdourahmane SOW

Je suis Ingénieur Eau et Environnement (Option Environnement). Titulaire d'un master 2 a l'Institut International d’Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement (2iE) au Burkina Faso. J'ai suivi des cours d'anglais et une formation en Sante et Sécurité Industrielle et Professionnelle a Accra (Ghana).

J'ai eu a faire des stages chaque année durant ma formation notamment mon stage de fin d’études a Toulouse (France) ou j’étais charge du suivi et contrôle de la mise en place de la redevance Incitative (Principe du pollueur-payeur) dans 18 communes, Le laboratoire Public d'Essais et d'Etudes (LPEE) a Casablanca (Maroc) ou j’étais charge du contrôle hygiène, qualité et sécurité du département environnement, Le Conseil d’Ingénierie et Recherche Appliquée (CIRA) a Bamako (Mali) ou j'ai participe a l’aménagement de 14 petits périmètres irrigues.....

Présentement j'interviens dans le domaine du Business management/Marketing/Commerce en tant que Superviseur a BECOM (Casablanca - Maroc) pour la fidélisation de la clientèle Coriolis SFR, la vente d'abonnement téléphonique Coriolis sur le réseau SFR a des clients en France et la présentation des différents forfaits et tarifs offerts.



Mes compétences :

Microsoft Access

BUSINESS MANAGEMENT

Autocad

ArchiCAD

ArcGIS > ArcView

INGENIERIE:  Mobilisation de ressources en eau: B