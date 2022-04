Abdourahmane TAMBA

Chercheur, Expert en Algues marines tropicales j'ai monté une société denommée Seavegetables (légumes de la mer) qui valorise les algues sénégalaises pour la consommation directe, l'Agriculture et l'Industrie.



A travers l'ONG SOS Environnement (Association de loi 1901) dont je suis le Secrétaire Exécutif, je travaille à promouvoir l'Agriculture Durable pour lutter contre la pauvreté au Sénégal.



Je suis le Président du Réseau National sur le Vétiver et à ce titre, je fais la promotion de cette plante aux mutiples vertus. Je suis d'ailleurs honoré d'un Award sur le vétiver, par le Réseau Mondial Vétiver, Award qui récompense la qualité de mes recherches sur cette plante et leurs incidences sur le secteur privé.



D'une manière générale, je fais des recherches sur les produits naturels sénégalais. Une fois un résultat obtenu, je valorise ce résultat à mon profit, au profit des populations et du secteur privé.

Je suis honoré de la Médaille d'Or de l'Excellence par "The Fundation for Excellence in Business Practice".



Mes compétences :

COMMERCE

commerce équitable

Ressources naturelles

Valorisation