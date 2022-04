Abdourahmane THIAM

De nationalité Sénégalaise, je suis consultant formateur en Ingénierie des compétences, titulaire du diplôme de Consultant en Management de l'IDCE et du Master en Ingénierie des Ressources Humaines de l'Université René Descartes Paris 5 et de l'Institut de Psychologie et Sociologie Appliquées de l'Université Catholique de l'ouest (Angers).

Parallèlement à une carrière professionnelle de 27 ans dans la société sénégalaise d’électricité, où j'ai occupé pendant 21 ans des fonctions de gestionnaire de la formation et des compétences, j'interviens depuis une vingtaine d'années dans les entreprises et les organisations africaines (Sénégal, Mali, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Niger, Burundi, Congo et Guinée) en qualité de conseil ou de formateur en ingénierie de la formation et des compétences, formation de formateurs et de consultants.

Les diverses expériences que j'ai eu l'opportunité d'acquérir dans des secteurs aussi variés que l’énergie, la poste, la banque, l’agro-industrie, la fonction publique et les ONG, me permettent de me positionner comme un spécialiste de l'Afrique dans mon domaine de compétence.



Mon portefeuille de produits de formation pour les entreprises, les ONG et les administrations africaines :

* Top management

* Formation de formateurs par l'approche expérientielle

* Élaboration de plan de formation

* Évaluation du personnel (concepts et outils)

* Description des postes de travail

* Évaluation des compétences

* Évaluation des performances

* La réunion, outil du manager

* Prévention et gestion des conflits

* Communication organisationnelle

* Élaboration de plan de carrière

* Teambuilding



Mes produits de conseil :

* Développement organisationnel

* Audit du management des RH

* Mise en place de la GPEC

* Élaboration de plan de formation

* Élaboration de systèmes et d'outils d'évaluation du personnel (compétences et performances)



Mon portefeuille de produits de formation pour les consultants :

* Ingénierie de l'intervention de conseil

* Techniques de réponse aux appels d'offres de prestations intellectuelles

* Management d'équipe et formation



Je mets également mon réseau professionnel et mes compétences à la disposition de tout cabinet ou consultant désirant développer des activités en Afrique noire francophone.



Mes compétences :

Ressources humaines

Plan de formation

Formateur

Organisation

GPEC

Consultant

Afrique

Formation

Audit du management des Ressources Humaines

Ingénierie de la formation

Ingénierie des compétences

Formation de formateurs

Formation de consultants

Microsoft Office