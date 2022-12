Demba Ndoye THIAM né le vingt sept Septembre de l'an mille neuf cent quatre vingt.

Titulaire d'un D.U.E.S en physique chimie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et d'un diplôme de technicien Supérieur en Génie Civil au centre de formation G15 au Sénégal.

Mon expérience professionnel est de six ans. J'ai eu à travailler pendant deux ans dans un cabinet d'architecture TABAKH à Dakar, une année dans une société de construction d'ouvrage de Génie Civil EQUIPEMENT LAKHAT et trois ans pour le compte de TRYLON TSF.

Occupant aujourd'hui le poste de Directeur Technique de C.D.M.S Sarl dont je suis l'actionnaire mojotitaire je cherche à trouver dans la sous région( afrique de l'Ouest et afrique Central ) des fournisseurs d'équipement Télécom afin de pouvoir travailler avec eux dans le cadre de leur déploiement.

Notre société est certe une structure jeune, mais nous comptons sur la qualité et l'expertise de ses agents afin de pouvoir mener à bien nos embitions et celui de nos clients potentiel.

N'ésiter pas à nous contacter nous somme ouvert à toutes sollicitations.

Merci et à bientôt.



Mes compétences :

Construction

Génie civil

installation

Montage