Abel Jonathan LIKENG

Gestionnaire des Ressources Humaines avec plus de 3 ans d’expérience chez TRACTAFRIC MOTORS dans la gestion de la Paie avec Delta Paie. A la base diplômé de MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion), a la capacité d’utiliser, améliorer et créer des outils complémentaires pour faciliter la prise de décision et le Reporting. Bonne connaissance des systèmes bancaires et paie.



Mes compétences :

Microsoft SQL Server 2000

Oracle

Visual Basic

Microsoft C-SHARP

Personal Home Page

Microsoft SQL Server 2008

Microsoft SQL Server

Microsoft Access

Linux Red Hat

JavaScript

Java

HTML

WinDev

WebDev

SAP

Pascal

MySQL

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft SQL Server 2005

Microsoft Excel

Linux Fedora

Linux CENTOS

Linux

COM/DCOM

C Programming Language

Audit

Management

Paie

Gestion des compétences

Recrutement