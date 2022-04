AGBOYIBOR KOSSI



Technico-commercial

Dem-Group



TEL/ 00 223 95 11 06 59



Email:agboyibork@gmail.com



Mes compétences :

Brevet de technicien superieur en engin tp//vll

NVTI GRADE 1&2

Brevet d etat

ENGLISH PROFICIENCY

NCC IN HEAVY DUTY DIESEL

USE CATERPILLAR E.T AND SIS