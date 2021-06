Abole M'BEGNAN ARISTIDE ETIENNE

Après avoir acquis une grande expérience à travers des stages de perfectionnement, j'ai été d'abord chef d'usine d'une unité de production de produits cosmétiques et le responsable de la production (Chimiste) pendant plusieurs années avant d'occuper d'autres responsabilités similaires qui certainement m'ont conduit à être jusqu'à ce jour Superviseur Production & Qualité à Nestlé zone 4 (CDD). Titulaire d'un Diplôme en chimie industrielle et alimentaire option contrôle qualité.je dispose de certaines qualités me rendant apte à opérer dans le domaine industriel et agroalimentaire.Mon expérience professionnelle me donne le profil d'un véritable chef d'équipe capable de piloter tout projet. Mes compétences se résume en ces termes:



-Génie industriel & Environnemental (Techniques et processus de transformations et de productions industrielles)



-Analyses de contrôle qualité (chimiques, biochimiques et microbiologiques de matières alimentaires et non alimentaires)



-Concevoir, définir et effectuer les travaux de conception et de développement de nouveaux produits ou de nouveaux procédés en milieu rural et industriel



-Concevoir, définir et effectuer les études d’amélioration des produits et procédés existants en milieu rural et industriels



-Management intégré Qualité-Sécurité-Environnement - ISO 9001 version 2008, OHSAS 18001, ISO14001, ISO 22000 , ISO 17025



-Mettre en place et piloter des processus de contrôle qualité : Haccp, des Systèmes de Management de la Qualité (SMQ) et le management de HSE & QSE



- Fournir des conseils sur la gestion de la main-d'œuvre sur tous les aspects santé et sécurité pour s'assurer que les normes de santé/sécurité édictées par la règlementation ou celles propres à la société ou conformes aux bonnes pratiques soient respectées.



- Déployer les politiques et procédures HSE, que ce soient les process de base (ressources Corporate), les exigences HSE des clients ou les exigences règlementaires.



- Mettre en place de nouvelles initiatives ou actions en HSE.



- Développer des objectifs annuels HSE.



- Fournir un leadership efficace pour le développement des principaux processus afin d’avoir un système de gestion de la sécurité efficace.



- Participation à des réunions de sécurité, animation de rencontres avec le personnel (Tool Box Meetings).



- Évaluer les risques et élaborer des mesures de contrôle appropriées.



- Dispenser certaines formations HSE et conserver à jour les enregistrements relatifs



- Procéder à des inspections/ audits HSE des lieux de travail



- Suivre, contrôler et mettre à jour les mesures correctives HSE, y compris les plans d'amélioration HSE



- Suivre la performance HSE et produire un rapport mensuel (KPIs).



- Coacher les employés sur les questions HSE



- S'assurer de la disponibilité des EPI et de la formation sur leur utilisation.



- Rapports, enquêtes en cas d’incidents/accidents et mise en œuvre des actions correctives



- Veiller à ce que les déchets générés par les sites soient bien évacués conformément aux normes



- Conduire les exercices d'urgence



- Suivre la législation en HSE afin d’assurer la conformité des sociétés



- Coordonner l’intervention d'urgence, y compris l'évacuation sanitaire



- Mettre en œuvre la politique drogues et alcool, y compris le dépistage aléatoire du personnel



- Supervision d’une équipe HSE de terrain



- Réalisation d’audits internes suivant la norme ISO 9001 : 2008



Mes compétences :

Biochimie

Biologie

Chimie

Cosmétologie

Microbiologie

Sécurité au travail

Hygiène

Management de la qualité