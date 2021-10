Aboubakar GUIRASSY

Titulaire d'un master de Sciences et Génie de l'Environnement spécialisé en Systèmes Aquatiques et Gestion de l'Eau, je suis à la recherche d'un nouveau challenge professionnel dans le domaine de l'eau potable ou de l'assainissement.



Rigoureux, faisant preuve d'adaptabilité et desprit déquipe, je suis prêt à minvestir pleinement dans une fonction et dans des missions qui me permettront dexploiter tout mon potentiel et d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles.



Je serai très heureux de pouvoir vous convaincre de vive voix de ma détermination à vouloir évoluer dans une entreprise ayant de grandes ambitions et dans laquelle les perspectives dévolution de carrière sont nombreuses.



Disponible à partir de novembre 2021



Mes compétences :

Pack office

Fortran 77

Pearl

Canoe

Python

Autocad

Poseis (logiciel SPANC)