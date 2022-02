Damien SCHRACK

Fort d'une dizaine d'années d'expérience comme technicien en assainissement et plus généralement dans l'environnement, je suis ouvert à de nouvelles opportunités professionnelles.



Mes principales compétences :

Esprit de synthèse et capacités rédactionnelles

Autonomie, adaptabilité, flexibilité, travail en équipe

Veille réglementaire et technique

Animation de réunions (dont réunions publiques)

Connaissance des marchés publics

Anglais : écrit, niveau intermédiaire à loral



Mes habilitations :

Permis B

CATEC : Surveillant et Intervenant, octobre 2017 (renouvelé en 2020)

AIPR : Concepteur, février 2018