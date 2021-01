Hydrogéologue de formation, je suis actuellement ingénieur d'affaires dans le domaine des sites et sols pollués au sein de la société SERPOL (69). Je suis en charge de la bonne gestion de chantiers de dépollution hors site, on site et in-situ.

Mon expérience en bureau d'études (Cabinet Conseil Blondel) me permet d'avoir une vision global de la dépollution en démarrant par les diagnostics jusqu’à la réalisation des travaux et le rendu des sites.