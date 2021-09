Abrinature IMMO

L'Agence immobilière ABRI NATURE IMMO, spécialiste du Haut languedoc, en maisons de caractère est située à ST AMANS SOULT 81240, dans le Sud du département du Tarn, à proximité de Mazamet 81240, ville qui autrefois pendant les 30 glorieuses, fût la 2ième place bancaire de France après Bordeaux, puis elle a subi la mondialisation, il subsiste de son glorieux passé, de magnifiques chateaux, maisons de maître, témoins de la "belle époque".



Nous sommes implantés dans le PARC NATUREL DU HAUT LANGUEDOC entre le bord de mer et Toulouse, dans le secteur SUD TARN depuis 10 ans et dans l'immobilier secteur HERAULT depuis 15 ans, notre bonne connaissance du secteur et notre notoriété vous apporte un grand choix de biens de qualité à la vente.



L'Agence ABRI NATURE IMMO se propose de vous accompagner dans votre projet d'installation dans la région et d'acquisition d'un bien immobilier répondant à votre rêve d'habitat et vous propose également d'estimer votre bien immobilier.



Mes compétences :

intermédiation entre acquéreurs et vendeurs

Marketing relationnel