Accrh MAGALI GRALL ET ALIX ABIVEN

Cabinet-conseil en ressources humaines et formations sur mesure créé en 2010.



Conception et pilotage des projets RH

Analyser les activités et les processus RH.

Assurer une veille des pratiques RH des entreprises

Recueillir auprès des directions leur vision et leurs attentes en matière de projets RH.

Construire les projets RH stratégiques en définissant les objectifs, les moyens, le planning avec les responsables

opérationnels sur les différents sites.



Suivi des projets RH en cours

Conseiller, soutenir et accompagner les responsables opérationnels ou fonctionnels impliqués sur le process RH

intégrant le management stratégique et opérationnel

Intervenir dans le cadre d'audits de postes

Aider à la mise en place de différents outils

Mesurer les résultats, les comparer aux objectifs définis.

Assurer le reporting auprès de la hiérarchie sur les conditions de déroulement des projets.

Analyser les obstacles rencontrés, les points d'amélioration



Recrutement

Recueillir et analyser des besoins, rédaction d'un cahier des charges,élaboration de fiches de postes, diffusion

des offres d'emploi papier et digital,utilisation des différents outils de sourcing, organisation de sessions de

recrutement, aide à la sélection suite aux entretiens de recrutement, analyse des personnalités, élaboration de

mises en situations pratiques, , intégration des nouveaux embauchés.

Construire des équipes, organiser, coordonner les postes de travail au sein des services



Formation

Définir et mettre en oeuvre plan de formation, analyse des besoins en formation, réalisation de positionnements,

proposition d'un parcours de formation personnalisé et accompagnement.

Élaborer le budget, hiérarchiser les es actions, proposer de l'ingénierie de formations et des animations de

modules tertiaire sur mesure (organisme de formation enregistré auprès de la Direccte depuis juillet