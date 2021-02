Achille FREYMANN

Bonjour à tous !



Suite à 2 ans en CPGE au Lycée Kleber, je suis diplomé en L3 du programme PGE dispensé par l'EM Strasbourg. J'étudie actuellement à l'université HWR Berlin dans le cadre d'un échange Erasmus pour perfectionner mes langues, mon agilité managériale et mon esprit entrepreneurial.



Passioné de culture et d'art, je participe en tant que chef de projet dans plusieurs initiatives associatives telles que le Mur de Mulhouse ou encore les associations musicales 17RDB et LPG68. Ainsi, ces expériences m'octroient des compétences de gestion et de cohésion d'équipe que je souhaite vivement encore développer.



Ambitieux, curieux et créatif, il me tarde de faire connaissance avec vous.



N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour toute offre de stage ou proposition de collaboration !