Patrice FREYMANN

Je suis un architecte logiciel expérimenté avec de fortes compétences techniques, qui me permettent de comprendre les différentes facettes d'un projet, de l'analyse des besoins à l'installation et à la maintenance sur site.



En mettant mes compétences au service de l'équipe, mon approche est fondamentalement orientée projet.



La conduite d'audits, la mise en place de processus et la rédaction de SAD (avec une utilisation des standards formels comme UML) me permettent de piloter ces tâches de manière structurée, claire, efficace et orientée client.



J'ai également développé de solides compétences interpersonnelles en dispensant des cours et en présentant certains événements tels que les Microsoft Days.



Mes compétences :

WCF

WPF

Windows Phone

Silverlight

ASP.NET

C#

UML

Microsoft .NET

Web

Togaf

Architecture logicielle

Architecture d'entreprise

Angular