Ad-Tech-Ingenierie ASSISTANCE DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE

AD-TECH-INGENIERIE EST UNE SOCIETE SPECIALISEE DANS L'INGENIERIE INDUSTRIELLE.



Assistance Développement -TECHnique



Crée en 2004,



AD-TECH-INGENIERIE conçoit vos équipements avec qualité en maitrisant ses délais.



AD-TECH-INGENIERIE une solution EFFICACE et RAPIDE, pour répondre à un surcroit de travail dans les délais impartis.



AD-TECH-INGENIERIE vous apporte une qualité et une garantie dans le suivi de vos dossiers à tous les stades d'avancement de vos projets.



AD-TECH-INGENIERIE et ses collaborateurs mettent à votre disposition leurs expériences professionnelles et techniqueS acquises dans tous les secteurs industriels.



AD-TECH-INGENIERIE et ses collaborateurs maitrisent différents logiciels CAO, DAO du marché.



Consultez nous, nous répondrons à votre demande dans les plus brefs delais.



Mes compétences :

CONCEPTION MECANIQUE

MONTAGE

PRESTATION D'ETUDES

ELECTRICITE AUTOMATISME

DOCUMENTATION TECHNIQUE

MAINTENANCE INDUSTRIELLE