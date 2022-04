Antoine GUERBE

Sonepar Nord Est Sanelec, distributeur de matériel électrique.



Mon rôle est d'accompagner techniquement et commercialement les clients sur les solutions d'automatisme, réseau, supervision, contrôle moteur, sécurité et détection sur le Nord pas de Calais.



Promotion des nouvelles solutions, formation des collaborateurs, animations techniques, mise en place de solutions clé en main...



Développement des solutions de mesure, de gestion de l'énergie et de pilotage de bâtiment.



Participation au développement du plan de vente industrie.



Mes compétences :

Visual Basic

MySQL

Microsoft Access

HTML

Automates programmables

PHP

Pl7

Unity

Vijeo designer

Developpement programme automate

Gestion d'affaire et de projets

Knx

Controleur irio

Somachine

Variateur Schneider Altivar

Brushless Schneider Lexium

Montage de projets en gestion d'energie

Montage de projets en automatisme

Securite machine

Phoenix Contact Pc works

Phoenix Contact SafeConf

Sick Flexisoft

Management transversal