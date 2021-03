Adams SALAHOU

Passionné par le digital depuis plusieurs années, jai pour objectif d'approfondir mes connaissances et compétences dans ce domaine.

Cest pourquoi après l'obtention de mon DUT Techniques de Commercialisation, j'ai choisi de m'orienter vers une Licence Professionnelle E-Commerce et Marketing Numérique à l'IUT Paris Descartes, que je réalise en alternance au sein du pôle Digital / CRM de la marque Citroën. Après diverses expériences dans le digital, je suis aujourd'hui co-fondateur de SEO Secret, une agence SEO.



Et quand je ne fais pas cela, je joue au basket-ball :)



#Motivé #Leadership #Spécialisé #Digital #Marketing



Mes compétences :

Sphinx Software

Adobe Illustrator

Microsoft Word

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint