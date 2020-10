Adeline ADELINE COLLIGNON-JUBERT

Après avoir débuté dans la documentation de presse et beaucoup appris du métier sur le terrain, j'ai occupé pendant plus de 3 ans un poste de Documentaliste technique au sein des sociétés Areva et Sofinel.



J'ai poursuivi mon parcours professionnel de gestion de l'information avec une mission de 9 mois en tant qu'Assistante du Service de Presse au sein des prestigieuses Editions Gallimard. Chargée de la gestion des retombées médiatiques, je travaillais au quotidien en étroite collaboration avec les différents attachés de presse de la maison.



Entre octobre 2012 et septembre 2020, j'ai occupé un poste de Documentaliste au sein des sociétés Syndex et Secafi. Mes activités au quotidien étaient variées: recherches documentaires thématiques et sectorielles, participation à l'alimentation de l'intranet et du réseau social d'entreprise, veille thématique et animation de communautés de veille.



Je suis aujourd'hui à la recherche d'un poste de Documentaliste / Gestionnaire d'information qui me permettrait de mettre en valeur toute l'expérience acquise au cours de ces dernières années mais également d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles.