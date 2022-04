Elsa COLAS-ADLER

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Assistante administrative, service des droits étrangers de Gallimard Jeunesse. Suivi administratif des dossiers négociés par les responsables

des cessions de droits : rédaction, mise en forme, envois et réceptions des contrats en anglais ; suivi de facturation commerciale ; contacts administratifs avec les auteurs et les illustrateurs ; interface quotidienne avec les éditeurs étrangers

et les agents pour toutes questions administratives relatives aux dossiers de cessions de droits et de coédition en général ; suivi logistique

des Foires internationales(Bologne et Frankfort).



Assistante de l’Administrateur du Musée de la musique, Cité de la musique (2005 / C.D.D 6 mois).Organisation des réunions de direction, rédaction des compte-rendus, suivi des partenariats pour les expositions temporaires, participation à l’élaboration du budget prévisionnel annuel. Parallèlement, sélection iconographique et négocation des droits de reproduction pour la publication du catalogue de l’exposition John Lennon, unfinished music; parution octobre 2005.



Secrétaire de rédaction et participation à la coordination éditoriale du site en bénévole pour le site web Octopus, site des musiques libres et inventives (depuis septembre 2004).



Assistante de production-édition audiovisuel à la Réunion des Musées nationaux, service Images, audiovisuel et chalcographie (2002-2004 / C.D.D 17 mois). Suivi de la production et de la commercialisation de films en DVD et VHS, de la fabrication de jaquettes vidéo. Gestion de comptes d'exploitation et du catalogue audiovisuel. Suivi et gestion des stocks VHS et DVD. Assistanat des responsables d'édition image : choix iconographiques, maquettes, BAT, commercialisation des produits (cartes-postales, marque-pages, affiches, magnets, etc).



Assistante de direction à la Réunion des Musées nationaux, direction des services éditoriaux et commerciaux (2002 / C.D.D 4 mois).



Auteur-rédacteur de notices de catalogues d'art contemporain pour le site internet de Paris-Musées (2002).



Assistante commerciale à Paris-Musées, service diffusion (2001 / C.D.D 6 mois). Gestion des comptoirs des musées de la Ville de Paris, diffusion auprès des librairies et des bibliothèques, promotion des ouvrages, réalisation de plaquettes promotionnelles, suivi des commandes.



Participation à la traduction et recherche documentaire pour le catalogue de l'exposition Dan Graham au musée d'Art moderne de la Ville de Paris (2001).



Responsable du stand Paris-Musées au 21e Salon du Livre de la Porte de Versailles (2001).



Assistante d'édition à Paris-Musées, service édition (2000 / stage 3 mois – C.D.D 6 mois). Suivi des dossiers de publication, assistance des éditeurs : coordination avec les intervenants extérieurs, relecture des manuscrits et des épreuves, corrections, recherches et choix iconographiques, rédaction de quatrième de couvertures et de notices, suivi et négociation des droits de reproduction, rédaction de contrats d'auteurs et de traducteurs, contrats de coéditions.



Auteur pour l'ouvrage collectif "Groupes, mouvements, tendances de l'art contemporain depuis 1945", publié par l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, Paris (2000.Rédaction de notices et du lexique.



Mes compétences :

Capacités rédactionnelles

Chaîne graphique

Code typographique

COMMERCE

Commerce international

Connaissance de la chaine graphique

Excellente orthographe

International

la préparation

Maîtrise du code typographique

Orthographe

Préparation de copie