Adeline ASTIER

Diplômée d'une licence professionnelle "Communications Numériques et E-Activités" à l'UPVD - Antenne de Perpignan à Mende (48).

J'ai était en stage dans la société BM Servises à la Canourgue (48) pour une durée de 6 mois. J'occupais une place en tant qu'intégratrice web.



Motivée, sérieuse et impliquée dans le travail que j'entreprends. J'apprécie le travail en collaboration pour l'échange et l'efficacité.



Aujourd'hui, je suis vendeuse en informatique, un tout autre domaine mais que j'apprécie aussi.

Je concois aussi quelques sites internet avec le CMS WordPress.



Mes compétences :

ECommerce

SQL

Première Pro CS 4

Personal Home Page

MySQL

JScript

HTML5

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop

Wordpress

Développement web

Gestion des stocks et approvisionnement