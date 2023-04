Adeline ELISABETH-MESNAGER

Double diplôme: Ingénieur production/procédés/ qualité et mastère spécialisé amélioration continue et Excellence Opérationnelle avec une expérience de 2 ans dans le secteur agroalimentaire et fret ferroviaire.

maitrise: Lean 6 sigma, DMAIC, Management de projet, Kaizen, MSP, AMDEC, MV, ISO 9001, FOOD DEFENSE



Mes compétences :

Biotechnologies

Management

Production

Microsoft Office

Laboratory analysis

Project Management

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Logistics

Qualité

DMAIC

Hazard Analysis and Critical Control Point

ISO 900X Standard

Kaizen

Six Sigma