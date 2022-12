Adeline FORT

Ingénieur Emballage de Formation, je suis en charge de créer, développer et industrialiser de nouveaux emballages et d'améliorer la gamme existante (diminution des couts d'achats, amélioration de la qualité, veille technologique,...).

Je me place en véritable chef de projet en constituant une équipe pluridisciplinaire (maintenance, production, marketing, R&D) et en gérant planning, ressources et aspects financiers.

Mes connaissances sur les emballages sont multiples: carton compact, emballages souples, carton ondulé, emballages injectés ou thermoformés...

Je travaille actuellement dans l'industrie pharmaceutique où j'ai acquis de nombreuses compétences: organisation, GMP, rédaction et mise en place de procédures, audit fournisseur, application de la philosophie LEAN.



Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Conception

Veille technologique

Conditionnement

Chef de projet

Emballage

Autonomie

Innovation