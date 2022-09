Bonjour, je m'appelle Adeline Portron.

Je viens de terminer une formation de responsable de rayon.

A l'issue de cette formation, j'ai passé un titre professionnel de responsable de rayon que j'ai obtenu.

Je suis maintenant à la recherche d'un poste de responsable de rayon adjointe pour me permettre de renforcer mes compétences acquises au cours de ma formation et de mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Animer une salle de projection.

Former des nouveaux collègues.

Gérer les conflits avec les visiteurs.

Passer des commandes.

Accueillir, renseigner et orienter le client.

Vérifier le fonctionnement des équipements et disp

Réceptionner une livraison.

Procéder à l'encaissement (prise de poste, ouvertu

Implanter un rayon.

Réaliser une vitrine.

Préparer des soldes.

Réaliser un inventaire.