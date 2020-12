Jean-François ROSE

J'ai lancé Dcoupons.fr en avril 2013.

Un magazine mensuel à Poitiers et 40 communes alentours.

Un site www.dcoupons.fr

2016, formule trimestrielle avec 2 nouvelles éditions à Châtellerault et Châteauroux.

2018, 100% numérique à Poitiers et Châtellerault, magazine et web à Châteauroux.

Salarié de la presse gratuite d'annonces

j'ai commencé au Mans au Carillon (devenu Spir Communication)

-1983 hebdo gratuit de Granville Avranches.

-1984 groupe Hachette Filipacchi en tant que responsable des éditions régionales de TELE 7 JOURS ELLE PARENT pour la region Bretagne.



- 1985 groupe HAVAS en région centre à l'occasion du redéploiement des hebdos gratuits liés à la Nouvelle République du Centre Ouest et la Comareg.



J'ai successivement occupé le poste de directeur délégué de publication sur les villes de Poitiers, Bourges, Orleans, Béziers et Châtellerault .



- 2009 a 2012 en charge de l'unité grand compte pour la région centre ouest et la commercialisation sur la Vienne et les 2 Sèvres des produits web de ParuVendu.fr .



Mes compétences :

Publicité

Communication

Web

Management

Animation commerciale

Imprimerie

Réseaux sociaux

COMMERCIALE

Manager