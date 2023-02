Adeline VASSEUR

Je suis actuellement en poste au sein d'une entreprise de Miroiterie - Menuiserie aluminium - Sinistre.

J'ai un poste à multiples casquettes ...



Je suis chargée d'un portefeuille de clients particuliers et professionnels, de réaliser leurs devis, commandes, factures, relance de facture.

Je dois également organiser le planning pour mes collègues de pose et de réceptionner les camions de marchandises.



Un poste complet qui m'a permis de mettre en œuvre mes capacités d'organisation et réactionnelle...



Mes compétences :

Microsoft Office

Accueil

Gestion de conflits

Gestion du devis à la facture

Outlook