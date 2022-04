Julie LEBALLEUR

Si vous recherchez une Folle parmi ce monde de Fous, je suis à vous !

Je suis une passionnée d'images, et la création restera à jamais mon moteur pour me mettre en action.

Si vous avez besoin de réalisations graphiques, logo, affiche, flyer, magazine, pochette d'album... je serais ravie de répondre positivement à votre demande !

On dit que la Folie n'est pas si sage qu'on le croit, permettez moi de continuer ainsi en créant des visuels qui se démarquent des autres !

La France est pour moi une rupture dans la continuité, contactez moi pour casser la routine du visuel qui endort et ensemble réveillons-nous !