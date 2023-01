Adil LABRAHIMI

Jeune homme de 31 ans,ayant un DAEU ainsi qu'un DT accrédité en informatique de gestion,un DEES En marketing ainsi qu'un MASTER EN management et stratégies d'entreprises.



J'ai débuté ma carrière chez webhelp en tant qu'agent backoffice en 2007 sur le projet BO NOOS, puis axa france (service maroc) en 2008 en qualité de régleur sinistres automobiles,ce qui m'avait inculqué une base inestimable en matière d'assurance auto.

en 2010 j'ai eu droit a un petit passage de 10 mois comme manager d'équipe a l'enceinte du centre d'appel AFC (assurance france conseil).



Au cours de l'année scolaire 2012-2013 j'ai occupé le poste de responsable de communication au sein d'un Etablissement de formation privée a rabat. mes taches se rapportaient a la gestion de l’accueil téléphonique et physique, coordination et relations publiques, gestion des inscriptions et animation des forums de l'étudiant



A cela s'ajoutent les quelques stages en alternance avec mon master, effectués auprès de plusieurs organismes. a savoir la maison de voiture Hyundai SA, ainsi qu' auprès du bureau d'études Efica consultants au sein duquel j'ai participé a l'élaboration d'une présentation d'études de faisabilité de la création d'un musée historique marocain pour le compte de la CNDH.



Mes compétences :

Gestion

Marketing

Agent administratif

Relation client

Management

Coaching

Customer Relationship Management