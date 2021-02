Adil ZAKAR

Bonjour



Je dispose d'une expérience dans limplémentation des solutions autour des technologies Java /J2ee dans le domaine de Assurance ainsi dans Telecom & Media (Sopra group projet Artemis).



Je peux intervenir sur les technologies objet,UML, Java, XML, et les architectures J2EE et SOA ainsi dans développement mobile (Android), SIG .



Mon expertise en Java/JEE et ma connaissance avancée de plusieurs Framework ont contribué à forger ma compréhension des problématiques d'industrialisation et de déploiement à large échelle des applications basées sur ce langage.



Compétences: Java/JEE,Angular Js, JSF, Primefaces, Spring , Spring WS, ,Hibernate ,Struts,Liferay, Vaadin, Maven ,JIRA, PHP5, MYSQL, sdk Android, GWT.



je suis intéressé par une opportunité à Vannes nhésitez pas à prendre contact avec moi : Tel :0661295384 Email: zakaradil@gmail.com



Mes compétences :

