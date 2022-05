Développeur informatique sortant d'un Bac +5 en informatique à l'UBO (Université de Bretagne Occidentale) formation TIIL (Technologies de l'Information et Ingénierie du Logiciel) en contrat de professionnalisation à DCNS Brest durant la dernière année.



Mes compétences :

JQuery

SQL

Python

MySQL

Microsoft Windows

Linux

JavaScript

Java

HTML

Drupal

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

Bash

PHP

Perl