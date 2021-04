Salut je suis adnen ben nouioua gérant de société ben nouiouaplast jai l'honneur de vous connaitre et j'espère qu'on trouve un chemin ensemble pour faire un travaille collectif dans le cadre ou nous seront tous les deux des bénéficier

en fin notre société et spécialisé dans la sous traitance en injection plastique et caoutchouc .étude et conception Moules Injection de Haute Précision . l'achat de tous type de matériel occasion reformé . vente de matériel occasion retaper .négoce opportunité d'affaire vente et achat entreprise clé en main pour investisseurs et si vous pouvez collaborer avec nous par des offres qui sont disponible chez vous nous serons très satisfait

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

adnen ben nouioua

00216 50731343

b_nouiouaplast@yahoo.fr