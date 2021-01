Adrian MAN

Trouvez moi aussi sur Linkedin



- Responsable dimplémentation DEI (Dossier dévaluations intégrés, Angl. IAR) pour le Ministère de la santé- plus de 100 implémentations en 2014



- Consultant et formateur pour Oracle|PeopleSoft, Veritas, et MS Great Plains.



- Une excellente capacité d'absorption de fonctionnalités et flux de travail complexes, et une passion pour la redistribution des connaissances



- Dirige et participe à dés projets dimplémentation en Irlande, Allemagne, Canada, USA, Suisse, République Tchèque entre autres.



Mes compétences :

Technical training

Education & Training

Training

French

Peoplesoft

HR

ERP

Oracle

Netbackup