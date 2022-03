Adrien BELTRAMEA

Étudiant en Gestion des Risques, QHSE, 3-ème année d'école d'ingénieur ESAIP



Après l'obtention de mon baccalauréat scientifique à Antibes (06), j'ai décidé de me déplacer à Saint-Barthélemy-d'Anjou (49), pour poursuivre mon projet d'étude.



Une fois mes 2 années de classe préparatoire intégrée achevées, j'ai poursuivi mon cursus en première année d'ingénieur.



Ma scolarité à l'ESAIP m'a permis de vivre deux séjours d'études de 6 mois à l'étranger, l'un en République Tchèque et l'autre en Espagne. Ces deux expériences furent l'occasion pour moi d'acquérir de nouvelles connaissances et de faire de formidables rencontres humaines.



Ma deuxième et troisième année au sein de l'école étaient dédiées à l'approfondissement de mes compétences, avec une spécialisation en prévention des risques industriels et naturels.



Durant cette période, j'ai eu l'opportunité de réaliser différents projets et stages au sein de plusieurs entreprises : Craftazur, Mecagear, Lactalis.